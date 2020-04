Koronawirus w Porębie. Burmistrz i radni przekazali środki ochrony dla służby zdrowia

Poręba również stara się zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Burmistrz zdecydował się weprzeć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie. Przekazał 200 maseczek oraz 200 sztuk fartuchów ochronnych dla porębskiej służby zdrowia. Do inicjatywy dołączyli także porębscy radni oraz Karol Hadrych, radny powiatowy z Poręby. Ufundowali środki ochrony w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynów do dezynfekcji. Część z nich trafiła do SPZOZ, a część do strażaków OSP Poręba 1, którzy w ramach wolontariatu pomagają seniorom w robieniu zakupów i wyprowadzaniu psów.

Dodatkowo, radny miejski Tomasz Turek i radny powiatowy Karol Hadrych zainicjowali akcję informacyjną na terenie Poręby. Podczas akcji jednostki OSP Poręba i OSP Niwki informowały mieszkańców o zasadach bezpieczeństwa i sposobach ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zachęcały także do pozostania w domach.

Poręba dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie dezynfekuje mienie komunalne. Odkażane są m.in. przyciski sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych, barierki, poręcze i klamki w budynkach komunalnych.