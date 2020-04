Koronawirus w powiecie. Ozdrowieńcy w Zawierciu i Kroczycach

Znamy najnowsze dane dotyczące koronawirusa w powiecie zawierciańskim. Z informacji przekazanej we wtorek (15.04.) przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu wynika, że mamy dwóch ozdrowieńców. To pierwsze osoby, które wyzdrowiały w powiecie. To mieszkańcy Zawiercia i Kroczyc.

W dalszym ciągu 19 osób jest zakażonych koronawirusem. Najwięcej zachorowań wykryto w gminach Zawiercie (9 osób) oraz Szczekociny (5 osób). Po dwa przypadki potwierdzono w gminach Poręba i Łazy. Jedna chora osoba to mieszkaniec gminy Kroczyce.

W kwarantannie przebywa natomiast 61 osób. Wśród nich są:

30 osoby z gminy Zawiercie

14 osób z gminy Łazy

5 osób z gminy Szczekociny

3 osoby z gminy Kroczyce

2 osoby z gminy Włodowice

3 osoby z gminy Poręba

1 osoby z gminy Ogrodzieniec

Ponadto, 252 osoby z powiatu zawierciańskiego znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym. Co to oznacza? Zazwyczaj nadzorem epidemiologicznym objęte są osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z zarażonym, ale np. pracują w jednym budynku.