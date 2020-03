Koronawirus w powiecie zawierciańskim. 22 osoby w kwarantannie domowej

W całym kraju ciągle rośnie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Do wtorku (24.03.) do godz. 16 zakażenie potwierdzono u 799 osób. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu codziennie wydaje komunikaty, w których przekazuje mieszkańcom informacje o sytuacji w powiecie zawierciańskim. Z najnowszego z nich wynika, że obecnie 22 mieszkańców powiatu przebywa w kwarantannie domowej z nałożoną decyzją administracyjną. Liczba ta znacznie wzrosła. Dzień wcześniej było to jedynie 13 osób. Ponadto, 24 marca nadzorem epidemiologicznym objętych było 79 osób.

- Obecnie w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu przebywa 7 osób, u których wyniki badań laboratoryjnych wykazały zakażenie koronawirusem. Ostatnia przyjęta na oddział osoba to kobieta w sile wieku. Jej stan określany jest jako dobry - czytamy w komunikacie wydanym w niedzielę, 22 marca.

Nie oznacza to, że wszyscy pacjenci są mieszkańcami powiatu zawierciańskiego. Wcześniej do zawierciańskiej lecznicy trafili m.in. mieszkaniec Siewierza i Sosnowca. Przypomnijmy także, że Szpital Powiatowy w Zawierciu został wyznaczony do hospitalizowania konkretnych przypadków zakażenia koronawirusem. W minionym tygodniu wojewoda śląski zdecydował, że szpital będzie zajmować się pacjentkami ciężarnymi z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID -19, dziećmi do 18 roku życia z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID -19 oraz pacjentami hospitalizowanymi z powodu zakażenia wirusem COVID -19, u których wystąpiła ostra niewydolność oddechowa.