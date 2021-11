Koronawirus w szkołach w Zawierciu: kolejne zakażenia. Wprowadzono zdalne nauczanie

29 listopada br. Urząd Miejski w Zawierciu poinformował o wielu zakażeniach koronawirusem w szkołach. To zła wiadomość dla uczniów, ponieważ wiele z nich musi ponownie uczyć się zdalnie. Ze względu na zakażenia wśród uczniów, a także nauczycieli, wiele osób zostało skierowanych na kwarantannę. Lista szkół, w których odnotowuje się zakażenia jest coraz dłuższa.

- W związku ze stwierdzeniem zakażenia u ucznia i nauczyciela, w dwóch klasach w Szkole Podstawowej nr 6 w Zawierciu wprowadzono nauczanie zdalne do 2 grudnia, a w jednej klasie do 6 grudnia. W Szkole Podstawowej nr 3 w Zawierciu nauczyciel miał pozytywny wynik testu. W jednej klasie wprowadzono nauczanie zdalne do 6 grudnia. W jednej klasie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu wprowadzono nauczanie zdalne do 3 grudnia (zakażenie ucznia), a w trzech klasach Szkoły Podstawowej nr 4 w Zawierciu - do 4 grudnia (zakażenie nauczyciela) - informuje UM w Zawierciu.