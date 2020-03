Koronawirus w szpitalu w Zawierciu. Pacjentka to mieszkanka powiatu myszkowskiego

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejnych 26 przypadków koronawirusa w naszym kraju. Dwa z nich dotyczą powiatu zawierciańskiego. Jednym z nich jest kobieta, która zgłosiła się do Szpitala Powiatowego w Zawierciu. To mieszkanka powiatu myszkowskiego. Drugi to mieszkaniec powiatu zawierciańskiego, który koronawirusem prawdopodobnie zaraził się w pracy.

W środę (25 marca) około godz. 9 Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację, że potwierdzono kolejnych 26 przypadków zakażenia koronawirusem. 2 z nich dotyczą powiatu zawierciańskiego. Jednym z przypadków jest kobieta, która trafiła do Szpitala Powiatowego w Zawierciu. - W ciężkim stanie do szpitala w Zawierciu zgłosiła się kobieta z powiatu myszkowskiego, która wykazuje wyraźne objawy zakażenia koronawirusem. Sanepid ustala źródło zakażenia - przekazała w swoim komunikacie Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego. Drugim potwierdzonym przypadkiem koronawirusa jest mężczyzna w sile wieku, który jest mieszkańcem powiatu zawierciańskiego. Prawdopodobnie zaraził się w miejscu swojej pracy. Mężczyzna jest w dobrym stanie. Przebywa obecnie w izolacji domowej.