Koronawirus w szpitalu w Zawierciu. SOR już działa. Co z oddziałem zakaźnym?

Oddział zakaźno-obserwacyjny w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu w końcu może zacząć działać. Lecznica poinformowała, że spełnia obecnie minimalne warunki do ponownego uruchomienia przyjęć na oddziale. Przypomnijmy, że był on nieczynny od 26 marca. U jednego z pracowników oddziału wykryto wtedy zakażenie koronawirusem. Kwarantanną objętych został 20 pracowników.

Jednocześnie szpital poinformował, że zakończyła się kwarantanna całego zespołu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Od poniedziałku (20.04.) SOR wrócił do pracy.

Do odwołania nieczynny będzie jednak oddział chorób wewnętrznych. U dwóch pracowników wykryto zakażenie koronawirusem. Po przebadaniu personelu i pacjentów oddziału okazało się, że zakażeń jest więcej. Pozytywny wynik był łącznie u 12 pracowników interny oraz 10 pacjentów.

- Pacjenci z oddziału chorób wewnętrznych z dodatnim wynikiem testu będą kontynuowali leczenie w naszym szpitalu. Do czasu uzyskania drugiego wyniku badania na COVID19 u pozostałych 10 pacjentów z pierwszym wynikiem ujemnym pozostaną oni na oddziale wewnętrznym z pełnym zabezpieczeniem medycznym. Przyjęcia nowych pacjentów zostają wstrzymane do odwołania. Dzięki podjętej w ubiegłym roku współpracy Szpitala Powiatowego w Zawierciu z placówkami w Czeladzi i Myszkowie, pacjenci kwalifikujący się do hospitalizacji w oddziale internistycznym, po wykonaniu niezbędnych badań (w tym w kierunku koronawirusa) w naszym szpitalu będą kontynuować leczenie w jednym ze szpitali współpracujących - czytamy w komunikacie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.