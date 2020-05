Koronawirus w szpitalu w Zawierciu. Zmarła zakażona pielęgniarka

Szpital Powiatowy w Zawierciu poinformował o śmierci jednej z pielęgniarek. Kobieta pracowała w zawierciańskiej lecznicy od wielu lat. To właśnie w pracy została zakażona koronawirusem. 24 kwietnia została przetransportowana do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Jej stan był ciężki. Niestety, przegrała walkę z koronawirusem.

- Była osobą w pełni oddaną pacjentom. W trudnym i niebezpiecznym czasie pandemii z zaangażowaniem wypełniała swoje obowiązki, zawód pielęgniarki postrzegając nie tylko jako pracę, ale także powołanie do pomocy drugiemu człowiekowi. Pełna empatii i ciepła, ciesząca się sympatią i uznaniem współpracowników, którzy zawsze mogli liczyć na jej pomoc i wsparcie. Będąc na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, poniosła najwyższą cenę. Do końca żywiliśmy nadzieję, że wygra tę walkę. Zdecydowaliśmy się otoczyć Panią Dorotę opieką w ośrodku o najwyższym stopniu referencyjności i możliwościach terapii, których jako szpital powiatowy nie mogliśmy wdrożyć. Lekarze z wrocławskiego szpitala bez wahania odpowiedzieli na naszą prośbę i przez niemal dwa tygodnie nie ustawali w wysiłkach, aby pokonać chorobę. Wiemy, że zrobili wszystko, co było w ludzkiej mocy - czytamy w komunikacie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.