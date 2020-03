Koronawirus w Zawierciu. 56 osób w kwarantannie, 19 mandatów za łamanie zakazu zgromadzeń

Do 30 marca (poniedziałek) do godziny 16 w całym kraju potwierdzono 1984 przypadków zakażenia koronawirusem. 26 osób zmarło. Sporo zachorowań potwierdzono w województwie śląskim. To już 203 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem oraz 6 zmarłych osób. W niedzielę, 29 marca, wieczorem potwierdzono kolejne dwa zakażenia w powiecie zawierciańskim. Dotyczą starszego mężczyzny oraz młodej kobiety.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu poinformowała, że w kwarantannie domowej znajduje się 56 osób (stan na 30 marca, godz. 14 - przyp. red.). Pod nadzorem epidemiologicznym są 183 osoby. Jedna osoba jest hospitalizowana w związku z podejrzeniem koronawirusa.

Przypomnijmy, że od kilku dni obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia określające m.in. ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się. Obowiązuje do 11 kwietnia włącznie. Nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie to nie dotyczy: