Koronawirus w Zawierciu. Puste ulice, place zabaw i parkowe alejki w centrum miasta

Mieszkańcy Zawiercia wzięli sobie do serca rozporządzenie Ministra Zdrowia i starają się jak najmniej wychodzić z domów. Chociaż w sobotnie przedpołudnie (28.03.) pogoda bardzo kusiła do wyjścia na zewnątrz, to około godziny 12 na ulicach w centrum miasta można było spotkać niewiele osób. Głównie byli to seniorzy, którzy wybrali się do okolicznych sklepów na zakupy. Sporo samochodów było przy markecie Kaufland oraz LIDL-u przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Parkingi nie były jednak przepełnione. Przed aptekami i mniejszymi sklepami spożywczymi ustawiały się natomiast kolejki. Miało to związek z wprowadzonym ograniczeniem liczby klientów na terenie obiektu. Kolejki nie były bardzo duże, a mieszkańcy zachowywali jednak bezpieczną odległość.

Zawiercianie po ulicach miasta przemieszczają się głównie w pojedynkę. Rzadko można spotkać duety. W centrum Zawiercia nie zauważyliśmy także grup większych niż 2 osoby, a co za tym idzie grup łamiących przepisy. Mieszkańcy czasami mają ze sobą jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne. Nieliczne osoby zatrzymywały się, aby zamienić kilka zdań ze znajomymi. Zachowywali przy tym dość bezpieczną odległość.