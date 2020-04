Kościoły i klasztory są w trudnej sytuacji. Zachęcają jednak do pozostania w domu

Pandemia koronawirusa dotknęła także klasztory i kościoły. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które ma na celu ograniczyć rozprzestrzenianie koronawirusa ogranicza liczbę wiernych na mszy do zaledwie 5 osób. W ten sposób duchowni stracili źródło dochodu. Pojawiają się problemy finansowe, związane np. z brakiem środków na utrzymanie kościołów. W trudnej sytuacji znajduje się klasztor o.o. Franciszkanów w Pilicy. To jedyny klasztor w powiecie. To tu znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej - Opiekunki Rodzin. Zakonnicy sami nie proszą o wsparcie. To parafianie postanowili zorganizować dla nich pomoc i nagłośnili sprawę w mediach społecznościowych.

- Wspólnota O. O. Franciszkanów Klasztoru w Pilicy znalazła się w trudnej sytuacji finansowej związanej m. innymi koniecznością uregulowania koniecznych do funkcjonowania Klasztoru jak np. za media oraz brakiem najmniejszych wpływów z tzw. tacy - czytamy w opisie akcji.