Koszmarny wypadek w Zawierciu. Uchylono wyrok dla austriackiego adwokata, który go spowodował

Sąd Apelacyjny zdecydował, że uchyli wyrok w sprawie Rolanda G. i przekaże ją do ponownego rozpoznania. Przypomnijmy, że austriacki prawnik Roland G. spowodował w 2018 roku wypadek, w którym ucierpiała młoda zawiercianka. Chociaż prawie rok temu zapadł wyrok w tej sprawie, to mężczyzna nie czuje się winny. W kwietniu adwokat złożyła wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności orzeczenia. Sąd Apelacyjny przychylił się do wniosku. Jako przyczynę i zakres wznowienia postępowania podaje doręczenia skazanemu zawiadomienia o terminie pierwszej rozprawy w postępowaniu pierwszoinstancyjnym w inny sposób niż osobiście i zarazem niepouczenie go o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność. Powodem jest także niedoręczenie skazanemu zawiadomienia o terminie rozprawy apelacyjnej, w efekcie czego skazany nie wiedział o żadnym terminie rozprawy oraz o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność.