Ogrodzieniec to jedna z gmin położonych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a właściwie w samym jej sercu. Oprócz pięknego zamku Ogrodzieniec w Podzamczu, można też w tej gminie znaleźć się na Karaibach. Krępa w Ogrodzieńcu właśnie przez mieszkańców okolicy nazywana jest ogrodzienieckimi Karaibami. Nie bez powodu - klimat naprawdę przenosi nas na rajską, egzotyczną wyspę.

Krępa w Ogrodzieńcu. Te atrakcje warto zaliczyć. Wśród nich basen, boisko i pump track

Wejście na teren Krępy jest całkowicie darmowe. Atrakcji tutaj nie brakuje. Niedawno na Krępie pojawił się pump track, na którym można poszaleć na rolkach, deskorolce, czy rowerze. Znajdziemy tutaj także boisko siatkówki plażowej. Latem na Krępie znajdują się dmuchane baseny oraz dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci. Aktywni mogą tutaj skorzystać także z siłowni pod chmurką. Dla tych, którzy na Krępie woleli by wypocząć znajdą się hamaki, łózka oraz leżaki między innymi na piaszczystej plaży, przy jeziorku. Do tego zamontowano również kurtynę wodną, dzięki której można się ochłodzić. Atrakcji jest tutaj co niemiara i wszystkie są bezpłatne.