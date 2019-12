Kronika 2019 roku. Tymi wydarzeniami żyliśmy w 2019 roku

W 2019 roku doczekaliśmy się jednej z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Mowa oczywiście o obwodnicy Zawiercia i Poręby. 23 grudnia podpisano umowę z wykonawcą pierwszego odcinka tej drogi. To świetna wiadomość, która oznacza, że wkrótce centrum Zawiercia i Poręby zostanie odciążone. Zmniejszą się korki.

W 2019 roku rozpoczęła się budowa drugiej ważnej inwestycji - Bramy Jury, pierwszej w mieście galerii handlowej. Inwestor co rusz podaje nowe terminy ogłoszenia generalnego wykonawcy i rozpoczęcia prac. Mieszkańcy zaczynają jednak wątpić, że inwestycja kiedykolwiek powstanie. W zamian zawiercianie dostaną inny obiekt handlowy. W lipcu dość niespodziewanie ruszyła budowa sklepu sieci Kaufland. Prace idą w błyskawicznym tempie, a otwarcie planowane jest już w pierwszym kwartale 2020 roku.

To był dobry rok w kulturze w powiecie zawierciańskim. Szczególnie dla ogrodzienieckiego zamku. Netflix nakręcił tam kilka scen serialu Wiedźmin. Padł także rekord sprzedaży biletów. Sprzedano ponad 215 tysięcy biletów. Do tego zamek był gospodarzem koncertu galowego Juromanii. To było wspaniałe wydarzenie zwieńczone mappingiem na murach jurajskiej warowni.