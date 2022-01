Kryminalni z Zawiercia zlikwidowali uprawę konopi indyjskich. Miłośnik narkotycznego suszu posiadał znaczną ilości środków odurzających

Zawierciańscy kryminalni zlikwidowali nielegalną uprawę konopi indyjskich. Amatorskie laboratorium znajdowała się na terenie prywatnej posesji w gminie Pilica. Policjanci skonfiskowali 13 krzaków i prawie 3 kg ziela konopi. Na miejscu okazało się, że podejrzany prowadzi również nielegalny pobór energii elektrycznej. Zawiercianin, który przyjechał na miejsce doglądać swojego „biznesu”, został zatrzymany. 42-latek usłyszał już zarzuty. Śledczy ustalają wartość strat spowodowanych kradzieżą energii elektrycznej.

W sobotę, 22 stycznia, zawierciański sąd przychylił się do wniosku policjantów oraz prokuratora i postanowił zastosować środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Podejrzanemu grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Na poczet grzywien zabezpieczono samochód należący do sprawcy.