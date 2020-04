Kuratorzy sądowi wspierają wychowanki poprawczaka w Zawierciu

Spontaniczna akcja szycia maseczek i odzieży ochronnej przez wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu odbija się szerokim echem w całym kraju. Była to jedna z pierwszych takich akcji w naszym województwie. Rozpoczęła się, gdy problem koronawirusa w Polsce dopiero zaczynał być wyraźny. Dziewczęta bardzo zaangażowały się w akcję. Do 7 kwietnia uszyły ponad 5600 maseczek ochronnych oraz 115 ubrań ochronnych, które trafiają do pracowników służby zdrowia. Wychowanki poprawczaka rozszerzyły także swoją działalność i zaczęły wytwarzać przyłbice ochronne. Początkowo w działalność zaangażowanych było około 25 dziewcząt. Szybko dołączały do nich kolejne koleżanki. Obecnie w pomoc zaangażowały się wszystkie dziewczęta.

O akcji szybko zrobiło się głośno w całym kraju. Działania wychowanek Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu docenił m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, który zorganizował zbiórkę pieniędzy dla placówki.