Łazy: Kosztowna zabawa nastolatków skończyła się na komisariacie. Zatrzymali ich policjanci z Łaz

Policjanci z Komisariatu Policji w Łazach zatrzymali dwóch pijanych nastolatków. Nie było to jedyne ich przewinienie, bo 16-latek i jego o rok starszy kolega dokonali poważnych uszkodzenia mienia.

Kamieniami w auta, koparki i lokomotywę

Najpierw przeskoczyli przez ogrodzenie terenu byłej cementowni w miejscowości Wysoka, a potem zaczęli rzucać kamieniami w stojące tam pojazdy.

W sumie zniszczyli kilkanaście szyb w ciągniku siodłowym, koparce, a także w znajdującej się tam lokomotywie spalinowej. Straty oszacowano łącznie na kwotę 2 tys. zł.

17-latek w areszcie

17-latek noc spędził w policyjnym areszcie. Kolejnego dnia usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Jego młodszy kolega został przesłuchany jako nieletni sprawca czynu karalnego. O jego losie zadecyduje sąd rodzinny.

Zgodnie z art. 288 Kodeksu karnego za niszczenie, uszkodzenie lub czynienie niezdatnej do użytku cudzej rzeczy, grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.