Licytacje z okazji WOŚP w Zawierciu - można zostać Jurajskim Rycerzem, ale zgłosić też własną licytacje

Można zgłosić licytację na WOŚP

Co roku licytacje z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapewniają sporo emocji, ale i pieniędzy. W tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci. Każdy, kto ma ciekawy i wyjątkowy przedmiot i chce przeznaczyć go na licytację - może to zrobić. W Zawierciu już niedługo ruszą licytacje.

- Finał WOŚP już 30 stycznia i tradycyjnie nie zabraknie licytacji. Tak jak w ubiegłym roku - wszystkie przedmioty i oferty będą wystawione w serwisie Allegro. Wkrótce zaprezentujemy pierwsze wyjątkowe okazje. Jeśli chcecie wesprzeć WOŚP i przekazać coś na licytację, to zachęcamy do kontaktu mailowego ([email protected]) - przekazuje Urząd Miejski w Zawierciu.

W tym roku o wyjątkową licytację postarał się także klub Aluron CMC Warta Zawiercie. W ramach ich licytacji można zostać siatkarzem PlusLigi. Klub zapewni niezbędną licencję, strój, pasowanie na rycerze i oczywiście występ podczas meczu. Najprawdopodobniej podczas meczu domowego z Cerrad Eneą Czarnymi Radom już 6 lutego - link do licytacji