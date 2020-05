Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

We wtorek, 5 maja, odbyło się otwarcie ofert w przetargu na odbudowę linii kolejowej nr 182. Linia biegnie pomiędzy Tarnowskimi Górami, a Zawierciem. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jeśli wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, to prace będą mogły ruszyć jeszcze w tym roku.





- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą postępowanie przetargowe na roboty budowlane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. 5 maja 2020 roku odbyło się otwarcie ofert w przetargu. Zostało złożonych osiem ofert. Podpisanie umowy na realizację prac, po wyłonieniu wykonawcy, zaplanowano na III kwartał 2020 roku - przekazała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK.



Kwota jaką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierzają przeznaczyć na remont i odbudowę torów linii kolejowej nr 182 to około 849 mln złotych (brutto). Wszystkie oferty przekraczają ten budżet. Najniższą ofertę złożyła firma Torpol z Poznania, która jest gotowa wykonać inwestycję za około 1,1 mld złotych (brutto). Najwyższą ofertę złożyło konsorcjum firm Track Tec Construction (lider), Infrakol Sp. z.o.o. Sp. k. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z.o.o. Konsorcjum proponuje remont i odbudowę linii kolejowej nr 182 za 1 344 139 634,73 złotych (brutto). Teraz wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta.



Oferty w przetargu na remont i odbudowę linii kolejowej nr 182 Zawiercie-Tarnowskie Góry:

Torpol z Poznania - 1 114 773 258,76 złotych (brutto)

Budimex S.A. z Warszawy - 1 304 866 779 złotych (brutto)

Porr S.A. z Warszawy - 1 174 527 000 złotych (brutto)

Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie (lider) i Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznianiu (partner) - 1 333 073 057,67 złotych (brutto)

Konsorcjum firm Strabag z Pruszkowa (lider), Strabag z Usti nad Labem (Czechy, partner) i Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. - 1 231 926 812,22 złotych (brutto)

ZUE S.A. z Krakowa - 1 340 072 103,56 złotych (brutto)

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia - 1 320 819 411,58 złotych (brutto)

Konsorcjum firm Track Tec Construction (lider), Infrakol Sp. z.o.o. Sp. k. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z.o.o - 1 344 139 634,73 złotych (brutto)



Inwestycja przewiduje elektryfikację ok. 45 km linii oraz budowę dwupoziomowych skrzyżowań m.in. z autostradą A1 i drogą wojewódzką DW 913 Będzin – Pyrzowice (droga dojazdowa do lotniska). Gdzie na lotnisku będzie stacja kolejowa? Naprzeciw hotelu Moxy. PKP Polskie Linie Kolejowe SA planują na tym odcinku prędkość maksymalną dla pociągów pasażerskich – 140 km/h, dla towarowych – 80 km/h, natomiast dopuszczalny nacisk na oś ma wynieść 221 kN/oś.



Między Zawierciem a Tarnowskimi Górami pociągi mają zatrzymywać się na stacjach i przystankach Zawiercie Kądzielów, Poręba, Siewierz, Mierzęcice Łubne, Pyrzowice i Miasteczko Śląskie Centrum. W terenie ma być pozostawiona rezerwa na dodatkowe przystanki.



