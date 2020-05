Lokale gastronomiczne z powiatu zawierciańskiego szykują się do otwarcia

Największe skupisko lokali gastronomicznych w Zawierciu znajduje się w centrum miasta. Tylko w budynku przy ulicy Sikorskiego 6 znajdują się trzy bardzo popularne miejscówki: kawiarnia i cukiernia Skała, Musztardówka oraz Chicago Bar&Restaurant. W piątek (15.05.) rozpoczęły się tam przygotowania do otwarcia. Przygotowywany jest m.in. ogródek przy Chicago. Na razie właściciele i pracownicy starają się rozstawić stoliki, tak aby znajdowała się pomiędzy nimi wymagana bezpieczna odległość. W lokalu znajdą się stacje, w których będzie można dezynfekować ręce. Trzeba przygotować się także na to, że ze względu na obostrzenia z rozporządzenia miejsc w lokalu i ogródku będzie mniej niż zwykle. Chicago swoją stacjonarną działalność rozpocznie od poniedziałku (18.05.) od godziny 9.

W lokalach gastronomicznych w powiecie zawierciańskim trwają przygotowania do otwarcia. Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, w końcu mogą wrócić do stacjonarnej działalności. Do tej pory mogli sprzedawać jedzenie na wynos lub z dowozem. Teraz będą mogli przyjmować klientów.

Ogródek przygotowywany jest także w sąsiedniej Musztardówce, która jest jednym z najświeższych lokali w Zawierciu. Swoim wystrojem nawiązuje do czasów PRL. Kawiarnia Skała przymierza się natomiast do rozszerzenia swojej dotychczasowej działalności. Przypomnijmy, że w czasie pandemii możliwe było kupowanie lodów, ciast, tortów i kawy na wynos.

- Przy wejściu do lokalu mamy specjalny stolik z płynem do dezynfekcji. Przymierzamy się do otwarcia ogródka. Chcemy go uruchomić od poniedziałku. W środku musimy dostosować miejsca, tak aby zachować bezpieczną odległość. Nasze pracownice cały czas noszą maseczki i rękawiczki ochronne - mówi Renata Skała, menadżer kawiarni i cukierni Skała w Zawierciu.