Masowe włamania dokonywane przez obywatela Chin na terenie Śląska. Oszacowane straty sięgają dziesiątek tysięcy złotych

Przyjeżdżał w Śląskie żeby kraść? Policja zatrzymała obywatela Chin

W drugiej połowie kwietnia 2023 roku na terenie miasta Jaworzno doszło do włamań. Okradziony został dom jednorodzinny oraz mieszkanie, co zgłoszono policjantom z tamtejszej komendy. Według wstępnych szacowań, straty poniesione przez właścicieli wyniosły łącznie około 60 tysięcy złotych.

- Kryminalni z Jaworzna prowadzili wnikliwe ustalenia, ustalając ostatecznie podejrzanego o te przestępstwa 31-letniego obywatela Chin. Ten jednak nie przebywał we wskazanym miejscu pobytu w województwie mazowieckim, a jedynie pojawiał się w Zawierciu, w miejscu prowadzenia swojej działalności handlowej. Tam też został on zatrzymany przez policjantów. W trakcie przeszukania kryminalni znaleźli kominiarkę oraz zestaw narzędzi z łomem, mogących służyć do włamań - przekazała Śląska Policja.

Po zatrzymaniu mężczyzny, który przyznał się do kradzieży z włamaniem, został on umieszczony w policyjnym areszcie. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy z uwagi na przedstawione zarzuty. W przypadku skazania grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.