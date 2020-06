Matura 2020 w Zawierciu. Maturzyści pisali egzamin z matematyki

Tegoroczny egzamin dojrzałości jest wyjątkowy. Maturzyści musieli zmierzyć się nie tylko ze stresem, ale także z zupełnie innymi warunkami. Z powodu koronawirusa konieczne było zachowanie warunków reżimu sanitarnego. Co oznaczało to w praktyce? W niektórych szkołach każda klasa musiała korzystać z osobnego wejścia do szkoły. Dodatkowo, w każdej szkole uczniowie i nauczyciele mieli obowiązek noszenia maseczek ochronnych do momentu zajęcia miejsca w ławce.

- Do momentu zajęcia miejsca w sali będą musieli mieć maseczki. Jeśli ktoś będzie chcieć, to może pisać w niej egzamin. Przy każdym opuszczeniu miejsca, maseczki muszą być ponownie założone - wymieniał w minionym tygodniu Paweł Chmura, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu. - Nauczyciele również będą w maseczkach oraz rękawiczkach ochronnych. Będzie także wyznaczone izolatorium. Uczniowie jednak są poinformowani, że w przypadku złego samopoczucia, kontaktu z osobą potencjalnie zakażoną koronawirusem lub objętą kwarantanną nie powinni pojawiać się na egzaminie. Po porannej maturze wszystkie sale i przedmioty, z których uczniowie korzystali będą dezynfekowane. Wszystko po to, aby po południu to bezpieczeństwo znowu było zapewnione - dodał.