Matura w dobie pandemii. Szkoły z powiatu zadbają o bezpieczeństwo maturzystów

W tym roku egzamin dojrzałości będzie wyjątkowy. Przeprowadzany będzie w dobie pandemii koronawirusa. Szkoły otrzymały szereg wytycznych, które będą musiały zastosować podczas tegorocznych matur. Wszystko po to, aby zapewnić pracownikom oraz maturzystom bezpieczeństwo. Przygotowania do przeprowadzenia matur w nowych realiach ruszyły także w powiecie zawierciańskim. W II Liceum Ogólnokształcącym im. H. Malczewskiej w Zawierciu wiadomo już, że uczniowie na teren szkoły będą wchodzić aż czterema wejściami. Każda klasa będzie miała wyznaczone osobne wejście, aby zminimalizować kontakt pomiędzy uczniami.

- Oczywiście, obawy są zawsze. Wszystko wyjdzie w praniu. Dostaliśmy szereg wytycznych, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. Będą otwarte wszystkie wyjścia ewakuacyjne. Każda klasa będzie korzystać z innego, aby kontakt pomiędzy uczniami był jak najmniejszy. Do momentu zajęcia miejsca w sali będą musieli mieć maseczki. Jeśli ktoś będzie chcieć, to może pisać w niej egzamin. Przy każdym opuszczeniu miejsca, maseczki muszą być ponownie założone - wymienia Paweł Chmura, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu. - Nauczyciele również będą w maseczkach oraz rękawiczkach ochronnych. Będzie także wyznaczone izolatorium. Uczniowie jednak są poinformowani, że w przypadku złego samopoczucia, kontaktu z osobą potencjalnie zakażoną koronawirusem lub objętą kwarantanną nie powinni pojawiać się na egzaminie. Po porannej maturze wszystkie sale i przedmioty, z których uczniowie korzystali będą dezynfekowane. Wszystko po to, aby po południu to bezpieczeństwo znowu było zapewnione - dodaje.