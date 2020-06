Matura w II LO w Zawierciu. Maturzyści mierzą się z matematyką

Trwa matura 2020. We wtorek, 9 czerwca, maturzyści mierzą się z egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. Matura zaczęła się punktualnie o godzinie 9 Na rozwiązanie zadań mają 170 minut. Matura z matematyki to dla wielu uczniów najbardziej stresujący egzamin obowiązkowy. Stres dodatkowo potęguje fakt, że w tym roku egzaminy przeprowadzane są w warunkach reżimu sanitarnego. Wszystko przez pandemię koronawirusa.

Przed egzaminem odwiedziliśmy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu. Dla zapewnienia maturzystom bezpieczeństwa otworzone zostały cztery wejścia. Po jednym dla każdej klasy.

- Do momentu zajęcia miejsca w sali będą musieli mieć maseczki. Jeśli ktoś będzie chcieć, to może pisać w niej egzamin. Przy każdym opuszczeniu miejsca, maseczki muszą być ponownie założone - wymieniał w minionym tygodniu Paweł Chmura, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu. - Nauczyciele również będą w maseczkach oraz rękawiczkach ochronnych. Będzie także wyznaczone izolatorium. Uczniowie jednak są poinformowani, że w przypadku złego samopoczucia, kontaktu z osobą potencjalnie zakażoną koronawirusem lub objętą kwarantanną nie powinni pojawiać się na egzaminie. Po porannej maturze wszystkie sale i przedmioty, z których uczniowie korzystali będą dezynfekowane. Wszystko po to, aby po południu to bezpieczeństwo znowu było zapewnione - dodał.

Uczniowie w szkole pojawiali się dopiero około godz. 8.20. Dopisywały im nastroje, ale zgodnie przyznawali, że stresują się egzaminem. Wśród obaw słychać było m.in. te dotyczące zadań na rachunek prawdopodobieństwa. Przestrzegali także zasad. Każdy maturzysta miał ze sobą maseczkę ochronną.