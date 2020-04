Mieczysław Rosół to najstarszy Żołnierz Wyklęty z powiatu zawierciańskiego. Świętował swoje 100. urodziny

W sobotę, 11 kwietnia, swoje setne urodziny obchodził Mieczysław Rosół, mieszkaniec Woli Libertowskiej. To najstarszy żyjący partyzant Żołnierz Wyklęty z powiatu zawierciańskiego. Obecnie ma stopień porucznika. W konspiracji działał od 1939 roku. Jako żołnierz Armii Krajowej działał od maja 1942 roku do stycznia 1945 roku. W 1943 roku uczestniczył w zniszczeniu ksiąg gminnych w miejscowościach Kidów i Żarnowiec. 9 marca 1944 roku został ranny podczas akcji opanowania Włoszczowy. W akcji zginęło 11 partyzantów. Po 1945 roku Mieczysław Rosół został aresztowany, więziony i katowany przez UB w Olkuszu. Po wojnie przez długi czas był represjonowany z powodu swojej przynależności do Armii Krajowej.

Mieczysław Rosół został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej 1939-1945 oraz odznaczeniem "RP Zwycięstwo i Wolność - 9 maj 1945r." przyznawanym przez Krajową Radę Narodową. Odznaczony został także medalem Polska Swemu Obrońcy, odznaczeniem "Armia Krajowa - Akcja Burza", odznaczeniem "Zasłużonemu w rozwoju województwa polskiego" oraz medalem "Za zasługi dla światowego związku żołnierzy AK".

Pan Mieczysław Rosół doczekał się 4 dzieci, 10 wnucząt i 19 prawnucząt. W tym roku przedstawiciele władz powiatu zawierciańskiego nie mogli odwiedzić go w dniu urodzin. Wszystko przez pandemię koronawirusa. W pierwszym możliwym terminie zostanie mu przekazany prezent. To replika szabli z 1921 roku z życzeniami.