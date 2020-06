Międzywojenne Zawiercie to miasto ludzi biednych. To też rozwijający się przemysł i polska administracja

W okresie I wojny światowej w Zawierciu wzrosło bezrobocie, a to za sprawą zmniejszenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie TAZ i zamknięciu huty Huldczyńskiego. Mieszkańcy Zawiercia jeździli na tereny okupacji austro-węgierskiej w celu kupna żywności, która była tam znacznie tańsza niż na terenie okupacji niemieckiej. Po I wojnie światowej miejscowość znalazła się w granicach II Rzeczypospolitej. Rozwój Zawiercia w latach 1919–1939 determinowały działalność organów administracyjnych, właściwe gospodarowanie majątkiem komunalnym i powierzonymi funduszami, funkcjonowanie przedsiębiorstw i zakładów, problemy bezrobocia, sprawy mieszkaniowe oraz działania władz administracyjnych w celu złagodzenia skutków trudnych warunków socjalnych życia mieszkańców. Nadal jednak Zawiercie pozostało miastem przemysłowym.

Biedaszyby i działki dla bezrobotnych

Na zdjęciach jakie dziś Państwu udostępniamy widać ludzi przewożących wydobyty z biedaszybów węgiel, pracujących na tzw. działkach dla bezrobotnych w Zawierciu, czy pracowników Zakładu Berenta czy tez Huty Szkła.

W 1924 erygowano parafię ewangelicko-augsburską w Zawierciu. W 1926 miejscowość otrzymała prawa miejskie. Utworzenie powiatu zawierciańskiego w 1927 wprowadziło pewne ożywienie w życiu miasta.

W Wikipedii czytamy, że w okresie międzywojennym w publicystyce pojawia się nazwa „Zawiercie – miasto wymarłe” lub „miasto bezrobotnych”. W związku z bardzo wysokim bezrobociem w mieście prawie 3/4 jego mieszkańców żyło z opieki społecznej. W związku z tym w mieście zaznaczają się silne wpływy komunistyczne (np. w wyborach w 1928 listy komunistyczne zdobywają 24,6 procent głosów, gdy na PPS głosuje 7,8 wyborców). Działa tu od 1928 Władysław Gomułka. 18 kwietnia 1930 doszło do tzw. „Krwawego Piątku”. Grupa bezrobotnych zebrała się przed Domem Ludowym fabryki włókienniczej Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie gdzie miano wypłacać zasiłki. W związku z brakiem wypłaty udano się pod magistrat, który po odmowie wypłat zaatakowano i zdobyto. Po usunięciu bezrobotnych przez policję na ulicach miasta doszło do walk zbrojnych, w których wzięło udział ok. 3,5 tys. osób. Budowano barykady. Zginęły 3 osoby.