Mieszkańcy czekają na remont ulicy Podmiejskiej w Zawierciu. Kiedy ruszy przebudowa?

Ulica Podmiejska w Zawierciu to jedna z najbardziej dziurawych dróg w mieście. Dodatkowo, ulega zwężeniu tuż przed skrzyżowaniem z drogą do SAG. Wyminięcie się z jadącym w przeciwnym kierunku samochodem ciężarowym oznacza zjechanie na żwirowe i nierówne pobocze. Mieszkańcy, właściciele ogródków działkowych oraz okolicznych firm czekają na jej remont. To właśnie ta ulica była najczęściej wymieniana w naszej aktywizacji na Facebooku. Zadaliśmy naszym Czytelnikom pytanie, które drogi w powiecie zawierciańskim wymagają remontu. Na razie nie wiadomo, kiedy ulica Podmiejska zostanie wyremontowana.

- Posiadamy dokumentację na przebudowę tej ulicy i jej poszerzenie od ulicy Cerefisko do ulicy Inwestycyjnej. Obecnie szukamy możliwości na sfinansowanie tej inwestycji - mówi Monika Polak-Pałęga z Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu.

Miasto Zawiercie planuje kilka inwestycji drogowych

Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Zawiercia. Do wybudowania zostało 50 metrów drogi oraz rondo na DW796. Przebudowana zostanie ulica Technologiczna. Zaplanowano także przebudowę chodnika na ulicy Kresowej. Na te inwestycje pozyskano m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych.