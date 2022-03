Mieszkańcy z gminy Łazy, a także strażacy OSP Rokitna Szlacheckiego przygotowali mieszkanie dla rodzin z Ukrainy

Mieszkanie dla uchodźców dzięki mieszkańcom Łaz

Wszędzie wkoło widać ogromną pomoc dla uciekających z Ukrainy. Od wielu dni mobilizację widać między innymi w gminie Łazy. Właśnie można zobaczyć kolejny jej efekt. Dzięki współpracy mieszkańców, a także strażaków z OSP Rokitno Szlacheckie, udało się stworzyć mieszkanie dla rodzin w jednym z budynków.

- Budynek na ulicy Szkolnej w Rokitnie Szlacheckim przygotowywany przez naszych strażaków oraz ludzi dobrej woli ze sprzętem przekazywanym od mieszkańców Gminy Łazy oraz pobliskich miejscowości jest gotowy od ubiegłej niedzieli i czeka na przyjazd rodzin z Ukrainy. Budynek został już zgłoszony przez zarządzanie kryzysowe Gminy Łazy do Wojewody Śląskiego i czeka na przydział osób - mówią strażacy z OSP Rokitno Szlacheckie.

Przez ostatni tydzień druhowie z OSP spędzali wiele godzin nad tym, by przygotować ten budynek. Potrzebne były drobne prace remontowe. Oprócz tego cały czas pomagali w organizowanej zbiórce w budynku KTS Łazy. Oprócz tego, firma JAN-BUD Janusz Pilis z Rokitna Szlacheckiego zupełnie za darmo pomalowała całe mieszkanie. Mieszkańcy z gminy Łazy poświęcili także sporo czasu, by to miejsce wysprzątać. Teraz jest to świetnie wyposażone mieszkanie czekające na lokatorów.