Mieszkania w Zawierciu. Czy miasto planuje budowę kolejnych bloków komunalnych?

W 2019 roku Zawiercie oddało do użytku trzy nowe bloki komunalne. Powstały przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Zamieszkało w nich około 60 rodzin. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo „STB” Sp. z o.o. z Częstochowy. Inwestycja kosztowała prawie 9,5 miliona złotych. Około 30 proc. inwestycji zostało pokryte z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Przypomnijmy jednak, że na mieszkania oczekiwało wtedy około 200 rodzin. Jak sytuacja wygląda obecnie? Nadal jest sporo rodzin, które czekają na mieszkania.

Od kilku lat miasto Zawiercie wyludnia się. Zjawisko depopulacji potwierdzają liczby. W 2015 roku liczba mieszkańców wynosiła 50 642 osoby. W 2017 roku miasto zamieszkiwało 49 908 osób. Najnowsze dostępne dane pochodzą z czerwca 2019 roku. Informują, że w tym mieście mieszka 49 334 mieszkańców. Internauci w swoim komentarzach często podkreślają, że Zawiercie po prostu nie jest dobrym miejscem do życia. Wśród powodów depopulacji upatrują przede wszystkim w braku nowych miejsc pracy, interesujących wydarzeń oraz niewystarczających zasobach mieszkaniowych.

- 17 osób znajduje się obecnie na liście oczekujących na lokal socjalny ze względu na niskie dochody i 3 osoby ze względu na eksmisję z prawem do lokalu socjalnego. W ubiegłym roku złożono 95 wniosków o lokale mieszkalne komunalne. W tym roku będą one weryfikowane przez komisję mieszkaniową - przekazała Monika Polak-Pałęga z Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu. - Miasto Zawiercie dysponuje obecnie 137 budynkami, które są w 100 procentach gminne. Znajduje się w nich 1129 lokali mieszkalnych w tym 176 lokali socjalnych. Gmina posiada 1764 lokale komunalne (1129 w budynkach w całości gminnych). 408 znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych w obcym zarządzie i 227 w budynkach wspólnot mieszkaniowych w zarządzie ZGM - dodaje Monika Polak-Pałęga.

Mieszkania w Zawierciu. Czy powstaną w końcu nowoczesne osiedla?

Wystarczająca ilość mieszkań socjalnych i komunalnych nie wystarczy jednak, aby zatrzymać depopulację w mieście. W Zawierciu brakuje mieszkań, które można kupić. Ich niewielka ilość powoduje, że właściciele mogą ustalać dowolną cenę, za którą sprzedadzą swój lokal. W jednym z popularnych serwisów internetowych ceny mieszkań wahają się od 140 tys. złotych (za kawalerkę) do nawet 330 tys. złotych (za mieszkanie trzypokojowe). Dla porównania trzypokojowe mieszkanie w nowoczesnym osiedlu Hello Zagórze w Sosnowcu kosztuje 320 tys. złotych. Oczywiście cena w dużej mierze zależy od osiedla, w którym znajduje się blok. Znaczenie ma także piętro, na którym znajduje się mieszkanie. Jeszcze większy problem jest z wynajmem mieszkań w Zawierciu. Takich ofert jest zaledwie kilka. Z tego powodu wielu zawiercian decyduje się na wyprowadzkę do innego miasta lub budowę domu w sąsiednich gminach.