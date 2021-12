Mikołajki 2021 w powiecie zawierciańskim: gdzie spotkamy św. Mikołaja?

Spotkaj św. Mikołaja w Zawierciu

W tym roku, najmłodsi mieszkańcy Zawiercia będą mieli wiele okazji, by spotkać św. Mikołaja. Już 5 grudnia pojawi się on w hali OSiR przy ul. Moniuszki w Zawierciu. Odbędą się tam świąteczne warsztaty, ale i animacje wspólnie z Mikołajem i z jego pomocnikami - elfami. 6 grudnia św. Mikołaj zawita do Galerii Sztuki Stara Łaźnia oraz do Miejskiego Ośrodku Kultury w Zawierciu. W Starej Łaźni, na dzieci będzie czekać między innymi Candy Bar oraz Fotobudka. Na to wydarzenie obowiązują zapisy pod nr. tel: 505308209. Sporo atrakcji czeka na dzieci w MOK-u.