Minusy życia w Zawierciu? Zobacz, na co wskazują mieszkańcy. Zgodzisz się?

Pod naszym facebookowym postem w którym zapytaliśmy internautów o to, jakie są wady mieszkania w Zawierciu, rozpoczęła się ciekawa dyskusja mieszkańców. Pojawiło się wiele komentarzy. Większość komentujących zauważała jednak podobne problemy. O czym mówiono najwięcej?

Brak pracy w Zawierciu

Definitywnie- najczęściej pojawiającym się minusem pracy w mieście był brak miejsc pracy i perspektyw, żeby się to zmieniło. Internauci zwracali uwagę na to, że w mieście nie ma pracy, a jeżeli jest, to stawki są bardzo niskie. Brak nowych inwestycji i zamykające się zakłady pracy.Zdaje się dla nich, że jedynym wyjściem jest praca poza Zawierciem, w miastach ościennych.

Czy to się zmieni?

Z niedawnych informacji wynika, iż w SAG planowane są inwestycje, które przyniosą miejsca pracy. Ogłoszona została także inwestycja firmy Fortum, która ma przynieść miejsca pracy, lecz najwcześniej w przyszłym roku. Aktualnie, można starać się o pracę w powstającej i długo wyczekiwanej restauracji McDonald’s, powstaje tam także nowa stacja benzynowa.