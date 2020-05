MKS Dwójka Zawiercia ogłasza nabór do swoich drużyn

MKS Dwójka Zawiercie to żeński klub siatkarski, który ponownie ogłasza nabór do swoich drużyn. Poszukiwane są zawodniczki do drużyny kadetek (roczniki 2004-2005), drużyny młodziczek (roczniki 2006-2007) oraz I ligi śląskiej (rocznik 2003 i starsze). Trenerem tych zespołów jest Sebastian Tchórz. Kogo dokładnie poszukuje MKS Dwójka Zawiercie?

- Jeśli chodzi o nabór do tych sekcji, to nabór do drużyny młodziczek. Tutaj wystarczą podstawowe umiejętności siatkarskie i średnie warunki fizyczne (minimum 170 cm wzrostu). Oczywiście ostateczna decyzja jest podjęta po odbyciu serii treningów, która pozwoli na ocenę dziecka pod względem predyspozycji psychologicznych do sportu zespołowego oraz wartości dla zespołu - mówi Sebastian Tchórz, trener MKS Dwójka Zawiercie. - Grupa kadetek jest grupą, gdzie poszukujemy zawodniczek, które posiadają doświadczenie w grze. Wysoki poziom sportowy grupy wymusza poszukiwania zawodniczek, które dołączą do tego poziomu lecz nie zamykam drogi dla dziewcząt, które prezentują odpowiednie warunki fizyczne. Mowa tutaj o zawodniczkach o wzroście powyżej 178 cm. Najstarsza grupa bierze udział w rozgrywkach seniorskich. Potrzebujemy siatkarek z rocznika 2003 i starszych. Najważniejsza w tej grupie jest sumienność ponieważ według mnie to najstarsze osoby powinny świecić jak najlepszym przykładem, aby młodsze koleżanki chciały je naśladować. Trenowanie dwa razy w tygodniu w tym przypadku nie będzie mnie interesowało - dodaje.