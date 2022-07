Młody kierowca potrącił rowerzystę w Ogrodzieńcu. Jego stan jest poważny. Ląduje śmigłowiec LPR

Do tego zdarzenia doszło około godziny 17 we wtorek 26 lipca. Jadący ulicą Olkuską od strony Klucz kierowca volkswagena nie zachował ostrożności i uderzył w jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. 21-latek z powiatu zawierciańskiego był trzeźwy. Niestety, uderzenie w rower okazało się na tyle mocne, że jadący nim 79-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń ciała. Zapadła decyzja, że będzie transportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.