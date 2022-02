Morsowe walentynki we Włodowicach - przyjechali goście nawet z Piotrkowa Trybunalskiego! Zobaczcie zdjęcia

Morsowanie we Włodowicach

Z okazji Walentynek dziesiątki morsów spotkały się nad włodowickim zalewem. To spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ pojawili się chętni nie tylko z najbliższej okolicy. Do Włodowic, by morsować, przyjechali także goście między innymi z Poraja, a nawet Piotrkowa Trybunalskiego.

- Oj, same zakochane morsy wkoło. Walentynkowe Morsowanie to już historia, ale jaka! Dziękujemy Morsom Poraj, Zmorsowanym Częstochowa, Wierzejskim Morsom z Piotrkowa Trybunalskiego Siewierskim Morsom oraz oczywiście Latającym Psim Zaprzęgom za ten wspaniały dzień! Jesteście wielcy - podsumowują Morsy na Jurze.

Oprócz morsowania, Klub Sportów Psich Zaprzęgów "Latające Psy" zaprezentowały mały pokaz psich zaprzęgów i sporo o tym opowiedziały. Zobaczcie zdjęcia z wielkiego morsowania.