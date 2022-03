Na ulicy Mrzygłodzkiej w Zawierciu położono już asfalt. Trwają prace nad chodnikami

Ulica Mrzygłodzka w Zawierciu remontowana jest od wielu miesięcy. Prace przy tej ulicy były niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Droga była właściwie nieprzejezdna - jazda tędy powodowała wiele problemów z samochodami. W końcu widać już prawdziwe postępy. Na drodze pojawić się asfalt, samochody mogą jeździć tędy bez problemów. Problemem może być jedynie wjazd na niektóre posesje, ponieważ prace skupiają się teraz na chodnikach. Wszystko wskazuje jednak na to, że remont zmierza w dobrym i oczekiwanym kierunku.

- Podpisaliśmy z wykonawcą aneks do umowy. Nowy termin zakończenia przebudowy DW 791 na odcinku od skrzyżowania z DK 1 w Kolonii Poczesna do skrzyżowania z DK 78 w Zawierciu to sierpień 2022 roku. W aneksie znalazło się zastrzeżenie, że wszystkie prace związane z układaniem mas bitumicznych, zakończone będą do czerwca 2022 roku. Opóźnienie wynika z trudności w poczynieniu uzgodnień z Tauron SA. Początkowo operator zaakceptowała zakres przebudowy sieci energetycznej, po czym wycofał się z tych zobowiązań, co wstrzymało prace - powiedział nam Ryszard Pacer, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.