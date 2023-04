Napięta sesja rady miasta w Zawierciu. Trwała blisko 11 godzin. MOK bez poręczenia pożyczek na rewitalizację

Na początku sesji z prezentacją wizji działania przyszłego zakładu Elemental w Zawierciu wyszedł Maciej Dudzic, przedstawiciel firmy, który omówił szczegóły budowy i działania zakładu w Zawierciu. Zakład będzie zajmować się odzyskiem metali cennych z wyeksploatowanych baterii z samochodów elektrycznych, laptopów, telefonów komórkowych oraz z przetworzonych katalizatorów samochodowych. Przedstawiciel firmy podkreślał, że inwestycji brak jest niezbędnej infrastruktury drogowej otaczającej zakład, której zagwarantowanie leży po stronie miasta.

- To, czego byśmy oczekiwali od Państwa to wsparcie w postaci infrastruktury otaczającej zakład. Wiemy, jak wygląda ulica Podmiejska. Projektowany wjazd do naszego zakładu ma się odbywać z projektowanej drogi 2KDL5, a w tym momencie tej drogi fizycznie nie ma. Do uzyskania pozwolenia użytkowania zakładu musimy mieć pozytywną opinię straży pożarnej, a tej możemy nie uzyskać, jeśli droga ta nie będzie wbudowana, bo jest to dojazd pożarowy do zakładu - tłumaczył Maciej Dudzic, przedstawiciel zakładu Elemental.