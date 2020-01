Narty na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej: Cisowa już działa WIDEO + ZDJĘCIA

Na narty tylko w góry? Nic bardziej mylnego. Nie musimy przemierzać wielu kilometrów, aby w dobrych warunkach poszaleć na białym puchu. Wystarczy wybrać się na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Od lat działają tam trzy stoki narciarskie. Jednym z nich jest stacja narciarska Cisowa. Chociaż pogoda w tym roku nie rozpieszcza narciarzy, to w Cisowej działa już jedna trasa narciarska.

Na narty tylko w góry? Nic bardziej mylnego. Nie musimy przemierzać wielu kilometrów, aby w dobrych warunkach poszaleć na białym puchu. Wystarczy wybrać się na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Od lat działają tam trzy stoki narciarskie. Jednym z nich jest stacja narciarska Cisowa.

Stacja uruchamiała się zazwyczaj jako pierwsza na Jurze. Często była także jedną z pierwszych w kraju. W tym roku pogoda długo nie dopisywała. Stacja naśnieżanie rozpoczęła w połowie grudnia. Było jednak zbyt ciepło i wilgotno, aby utrzymać pokrywę śnieżną. Sezon narciarski udało się rozpocząć dopiero na początku stycznia. Stacja narciarska Cisowa. Trasa czerwona już działa. Na niebieską jeszcze poczekamy Chociaż pogoda w tym roku nie rozpieszcza narciarzy, to w Cisowej działa już jedna trasa narciarska. To trasa czerwona o długości 550 metrów. To trasa dla średniozaawansowanych. Wyposażona w wyciąg orczykowy.

W piątek (17.01.) było na niej od 30 do 60 centymetrów śniegu, co oznacza, że na narciarzy i snowboardzistów czekały dobre warunki do jazdy. Trasy są ratrakowane. Pojeździmy także wieczorem, ponieważ stok narciarski jest oświetlony. Druga trasa, którą dysponuje stacja narciarska Cisowa to trasa niebieska. Ma 700 metrów i przeznaczona jest przede wszystkim dla początkujących. - Mamy niezłą pogodę i udało się stworzyć niezłą pokrywę śniegu. Ale czekamy na prawdziwą zimę, aby uruchomić trasę niebieską dla początkujących - mówi Konrad Latacz ze Stacji Narciarskiej Cisowa. Stacja narciarska Cisowa. Cennik i szkółka narciarska W tygodniu stacja narciarska w Cisowej czynna jest od 10 do 21. W weekendy na nartach pojeździmy od 9 do 21. Za karnet na 2 godziny w tygodniu zapłacimy 30/35 złotych (ulgowy/normalny). W weekendy i święta zapłacimy o 5 złotych drożej. Za karnet czasowy na 3 godziny w tygodniu zapłacimy 35/40 złotych (ulgowy/normalny). W weekendy i święta zapłacimy o 10 złotych drożej. Na miejscu znajdziemy także wypożyczalnię sprzętu.

W Cisowej za 55 minut nauki zapłacimy 80 złotych (1 osoba) lub 120 złotych (2 osoby). Cena zawiera już karnet na stok. O naukę zadbają wykwalifikowani instruktorzy. Ze szkółką narciarską skontaktować można się pod numerem: 533 663 700.