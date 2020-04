Nauczanie zdalne. Niektóre gminy mają problem z internetem

- Po rozmowach z dyrekcją szkół z terenu naszej gminy mamy informację, że bez sprzętu do nauki zdalnej jest około 100 dzieci. Mamy informację, że gminy mogą dostać dofinansowanie na zakup sprzętu dla dzieci. Dostać można będzie maksymalnie 40 tys. złotych na gminę. Oznacza to, że kupimy za to około 13-15 komputerów. To nadal o wiele za mało - mówi Anna Pilarczyk-Sprycha, burmistrz Ogrodzieńca.

- Kupiliśmy także nowe komputery i młodzież szkolna otrzyma je. Na ten moment nie ma problemów z brakiem sprzętu. Oczywiście, trzeba pamiętać, że w niektórych rodzinach jest trójka dzieci. Rodzic też pracuje zdalnie. I mają tylko jeden komputer. To też jest problem - dodaje Stefan Pantak, wójt gminy Kroczyce.

Nauczanie zdalne to nie tylko problem z brakiem sprzętu komputerowego, ale także problem z dostępem do internetu. Tu niewiele zależy od możliwości finansowych rodzin. Problemem jest brak zasięgu w niektórych miejscowościach. Burmistrz Ogrodzieńca ciągle szuka możliwości rozwiązania tego problemu.

- Problem z dostępem do internetu mamy m.in. w miejscowości Żelazko. To jedna z kilku miejscowości bez zasięgu. Problem próbuję rozwiązać od początku kadencji, bo nasi mieszkańcy chcieliby móc spokojnie i bez problemu móc zadzwonić. Nie musieć szukać zasięgu w domu lub w innej części miejscowości. To jednak trudne zadanie. Postawienie masztu telekomunikacyjnego związane jest ze sporą ilością biurokracji. M.in. trzeba zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Na razie jesteśmy na etapie przygotowania studium uwarunkowań. Przygotowałam kilka propozycji lokalizacji, z czego możliwa do wykonania jest tylko jedna. - mówi Anna Pilarczyk-Sprycha. - W najlepszym wypadku maszt powstałby za półtora roku. W obecnej sytuacji związanej z koronawirusem to zbyt późno. Dzieci przecież nie mają jak uczyć się zdalnie. To powinno zostać rozwiązane systemowo. Zgłosiliśmy się do Ministerstwa Cyfryzacji, co mamy zrobić w tej sprawie. Przecież nie wszystkie dzieci mieszkają w dużych miastach i mają dostęp do internetu - dodaje.