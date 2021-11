Niebezpieczny weekend na drogach w powiecie. Policjanci apelują o ostrożność

Miniony weekend był ciężki dla kierowców w powiecie zawierciańskim. Opady deszczu i zimne wieczory spowodowały, że jednie były już śliskie. Jedynie w ciągu weekendu doszło do kilku poważnych zdarzeń drogowych, głównie z udziałem pieszych. Jeden z nich niestety skończył się tragicznie - potrąconej 83-latki w Niegowonicach nie udało się uratować.

- W miniony piątek około godziny 17:30 w Zawierciu na ulicy Sikorskiego doszło do zdarzenia drogowego. Kierująca oplem 64-latka, na przejściu dla pieszych potrąciła 47-letniego mężczyznę. Zarówno kierująca, jak i pieszy byli trzeźwi. Trzy godziny później na ulicy Piłsudskiego również na przejściu dla pieszych potrącony został 39-latek. Kierujący oplem 27-letni mężczyzna, jak i poszkodowany byli trzeźwi.

W obu przypadkach osoby trafiły do szpitala. W niedzielę około godziny 06:30 w Niegowonicach na ulicy Dąbrowskiej doszło do kolejnego poważnego zdarzenia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 83-letnia kobieta przechodziła na drugą stronę jezdni, gdzie znajdował się chodnik. Najbliższe pasy były około 700 metrów dalej. Kobieta została potrącona przez samochód osobowy. Pomimo podjętej reanimacji zmarła. 52-latek kierujący peugeotem był trzeźwy. Policjanci będą wyjaśniać okoliczności tych trzech zdarzeń - informuje KPP w Zawierciu.