Niedzielne popołudnie na Jurze. Na zamku w Podzamczu sporo turystów

Słoneczna pogoda i całkiem wysoka temperatura spowodowały, że w weekend na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pojawiło się wielu turystów. Za cel najczęściej obierali Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu. Chociaż ogrodzieniecką warownię odwiedziliśmy w niedzielę (17.05.) po południu, to nadal można było spotkać wiele spacerujących tam osób. Głównie wybierali spacer ścieżkami wiodącymi dookoła murów warowni oraz na rynku w Podzamczu. Na drodze prowadzącej na zamek mogliśmy zobaczyć już stragany z pamiątkami. Można tam kupić magnesy, plastikowe miecze oraz kubki.

Warto pamiętać, że Zamek Ogrodzieniec i Gród na Górze Birów w Podzamczu jest udostępniony do zwiedzania od 8 maja. Trzeba jednak stosować się do specjalnego regulaminu. Wszyscy turyści, którzy chcą wejść na obiekty muszą nosić maseczki ochronne. Wyjątkiem są dzieci do 4 roku życia. Zwiedzający muszą na wejściu zdezynfekować dłonie. Dopuszczalna liczba osób przebywających jednocześnie na terenie otwartym to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Teren zamku to 25 tys. metrów kwadratowych. Oznacza to, że zmieści około 1666 osób.