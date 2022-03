Nowa wystawa w Galerii Sztuki MOK Zawiercie - to dzieła ojca i córki. Wystawa potrwa do 3 Maja Wiktoria Żesławska

Galeria sztuki MOK Zawiercie zaprasza na nową wystawę. To artystyczne dzieła ojca i córki - Pauliny i Ludwika Fiederowicz. Wernisaż, który odbył się 19 marca, zgromadził wiele osób. Ich dzieła można oglądać codziennie od 13 do 21, aż do 3 maja.