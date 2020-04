Nowe komputery trafią do najbiedniejszych dzieci, które uczą się zdalnie

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Zdrowia na wznowienie tradycyjnego roku szkolnego musimy jeszcze poczekać. Przedszkola oraz szkoły zostaną zamknięte co najmniej do 26 kwietnia. Uczniowie w dalszym ciągu będą musieli korzystać z nauczania zdalnego. Problem w tym, że nie wszystkie dzieci posiadały dostęp do komputera lub internetu. Władze wszystkich gmin z powiatu zawierciańskiego zwracały uwagę, że w rodzinie często jest jeden komputer na 2-3 dzieci. Pogodzenie grafików zajęć jest wtedy dość trudnym zadaniem. Jedną z pierwszych gmin, które mówiły o tym głośno była gmina Ogrodzieniec. Zorganizowano w niej zbiórkę nieużywanych komputerów, które miały trafić do potrzebujących dzieci.

- Problem z dostępem do internetu mamy m.in. w miejscowości Żelazko. To jedna z kilku miejscowości bez zasięgu. Problem próbuję rozwiązać od początku kadencji, bo nasi mieszkańcy chcieliby móc spokojnie i bez problemu móc zadzwonić. Nie musieć szukać zasięgu w domu lub w innej części miejscowości. To jednak trudne zadanie. Postawienie masztu telekomunikacyjnego związane jest ze sporą ilością biurokracji. M.in. trzeba zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Na razie jesteśmy na etapie przygotowania studium uwarunkowań. Przygotowałam kilka propozycji lokalizacji, z czego możliwa do wykonania jest tylko jedna. - mówi Anna Pilarczyk-Sprycha. - W najlepszym wypadku maszt powstałby za półtora roku. W obecnej sytuacji związanej z koronawirusem to zbyt późno. Dzieci przecież nie mają jak uczyć się zdalnie. To powinno zostać rozwiązane systemowo. Zgłosiliśmy się do Ministerstwa Cyfryzacji, co mamy zrobić w tej sprawie. Przecież nie wszystkie dzieci mieszkają w dużych miastach i mają dostęp do internetu - dodaje.