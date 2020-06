Ochotnicy z OSP Gulzów walczą z groźnym dla ludzi barszczem Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego potrafi dotkliwie i boleśnie poparzyć skore człowieka. Właśnie z tego powodu rozpoczęto akcję neutralizacji i likwidacji barszczu Sosnowskiego przez OC Chemiczną OSP Gulzów w miejscowościach Kiełkowice oraz Ryczów.

Skupiska barszczu przy drogach

Skupiska młodego barszczu znajdowały się w pasach drogowych i miały od kilku centymetrów do nawet i 0,8 m wysokości. Akcja neutralizacji i likwidacji barszczu Sosnowskiego polegała na usunięciu roślin, zastosowaniu środka chwastobójczego, a także zabezpieczeniu pozostałości.

Barszcz przywieźli z Kaukazu

Barszcz Sosnowskiego pochodzi z Kaukazu, skąd został przeniesiony do środkowej i wschodniej części Europy. Od lat 50. do 70. XX wieku wprowadzany był do uprawy w różnych krajach bloku wschodniego jako roślina pastewna. W krótkim czasie, z powodu problemów z uprawą i zbiorem, głównie ze względu na zagrożenie dla zdrowia, uprawy były porzucane. Gatunek okazał się kłopotliwy, gdyż w szybkim tempie zaczął się rozprzestrzeniać spontanicznie. Jest to agresywna roślina inwazyjna, niezwykle trudna do zwalczenia. Sok wydzielany przez świeże rośliny wywołuje zmiany skórne. Barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży na terenie Polski.