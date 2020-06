Odnawialne źródła energii w Zawierciu i powiecie. Koronawirus opóźnił projekt

Zawiercie jest jedną z gmin z powiatu zawierciańskiego, która chce zainwestować w odnawialne źródła energii. Mieszkańcy mogli skorzystać z projektu, dzięki któremu mieli otrzymać dofinansowanie na montaż takiej instalacji. Wkład własny nie był wysoki, więc cieszył się on sporym zainteresowaniem. Dofinansowanie dla mieszkańców wynosi 83 proc. wartości netto instalacji odnawialnych źródeł energii. Pozostała część to wkład własny właściciela posesji, na której będzie montowana oraz podatek VAT, liczony według obowiązującej stawki od całkowitych kosztów netto wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii. W 2019 roku zbierano wnioski osób, które chciały skorzystać z tej możliwości.

Przypomnijmy. W minionym roku informowano, że w ramach projektu powstanie 614 instalacji fotowoltaicznych, 456 instalacji kolektorów słonecznych, 110 pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do tego 134 pompy ciepła przeznaczone na cele CWU i CO.

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii miał rozpocząć się w 2020 roku. Prace nadal nie ruszyły. Mieszkańcy zaczęli się niepokoić. Okazuje się, że powodem opóźnienia jest pandemia koronawirusa. Z jej powodu nie jest możliwe rozpatrzenie odwołania jednej z firm startujących w przetargu na wykonanie inwestycji.

- W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, wybrani zostali wykonawcy na realizacje zadań wynikających z zakresu rzeczowego projektu odnawialnych źródeł energii. Jednak jedna z firm uczestnicząca w postępowaniu złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej - tłumaczy Monika Polak-Pałęga. - Opóźnienie realizacji projektu związane z pandemią koronawirusa dotyczy jedynie wyznaczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą terminu rozpatrzenia odwołania wniesionego przez jedną z firm uczestniczącą w przetargu. Do dnia dzisiejszego KIO nie wskazało terminu rozprawy - dodaje.