Ogrodzieniec: gmina otrzyma 400 tysięcy złotych na rehabilitację pocovidową dla mieszkańców

Aż 400 tysięcy złotych trafi do gminy Ogrodzieniec. W poniedziałek, 14 grudnia 2021 roku, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach podpisano umowy o dotacje dla samorządów województwa śląskiego. Środki trafią do Pyskowic, Mysłowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej oraz właśnie Ogrodzieńca. Zostaną przeznaczone na cele związane między innymi z infrastrukturą drogową, czy medyczną, jak w przypadku Ogrodzieniec.

- Gmina Ogrodzieniec otrzyma dotację w wysokości 400 tyś. zł na sprzęt leczniczy i rehabilitacyjny, w tym do rehabilitacji pocovidowej, tj: kriokomora, urządzenie do badania OCT oka- tomografia oka, urządzenie do masażu limfatycznego, rowerek rehabilitacyjny z opcją kardiologiczną - informuje Urząd Gminy Ogrodzieniec.