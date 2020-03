Ogrodzieniec: Masz nieużywany komputer? Przekaż go potrzebującym dzieciom

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowała, że konieczne było zawieszenie działalności przedszkoli oraz szkół. Wprowadzone zostało nauczanie zdalne. Niestety, nie każde dziecko posiada dostęp do komputera i internetu. OSP Ogrodzieniec postanowiło pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Osoby, które posiadają nieużywany i niepotrzebny sprzęt komputerowy mogą przekazać go dzieciom z gminy Ogrodzieniec.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowała, że konieczne było zawieszenie działalności przedszkoli oraz szkół. Wprowadzone zostało nauczanie zdalne. Problem w tym, że nie wszystkie dzieci posiadają sprzęt komputerowy oraz internet, który pozwoli im na swobodne korzystanie z zajęć w formie online. Takie problemy są między innymi w gminie Ogrodzieniec. - Po rozmowach z dyrekcją szkół z terenu naszej gminy mamy informację, że bez sprzętu do nauki zdalnej jest około 100 dzieci. Mamy informację, że gminy mogą dostać dofinansowanie na zakup sprzętu dla dzieci. Dostać można będzie maksymalnie 40 tys. złotych na gminę. Oznacza to, że kupimy za to około 13-15 komputerów. To nadal o wiele za mało - mówi Anna Pilarczyk-Sprycha, burmistrz Ogrodzieńca. - Staramy się rozwiązać w jakiś sposób ten problem. Zastanawiamy się nad wypożyczeniem dzieciom sprzętu z jednostek, które w związku z pandemią koronawirusa nie pracują. Nauczanie zdalne jest problematyczne. Niektóre rodziny nie mają sprzętu. W innych jest na przykład jeden komputer i trójka dzieci. To jest niewykonalne. Które z dzieci ma się uczyć? Wszystkie na raz przecież nie będą w stanie uczestniczyć w swoich zajęciach - dodaje.

OSP Ogrodzieniec postanowiło pomóc w rozwiązaniu problemu braku sprzętu komputerowego. Osoby, które posiadają nieużywany i niepotrzebny sprzęt komputerowy mogą przekazać go dzieciom z gminy Ogrodzieniec. Wystarczy zgłosić się do ogrodzienieckich strażaków-ochotników. Strażaków zainspirowała jedna z mieszkanek, która zgłosiła się do nich z prośbą o pomoc w znalezieniu dziecka, które potrzebuje komputera do nauki zdalnej. - Być może ktoś z Państwa posiada sprawny, ale nie używany już sprzęt komputerowy który mógłby jeszcze posłużyć tym, których na niego nie stać, a zarazem przez obecną sytuację nie mogą zdalnie uczyć się. Zachęcamy do kontaktu osoby prywatne, przedsiębiorców i instytucje które być może taki sprzęt posiadają i mogą przekazać go potrzebującym. Zachęcamy do pomocy również osoby które przekazany sprzęt będą mogły przygotować do przekazania tj. wyczyścić i odświeżyć jego działanie - czytamy w facebookowym poście Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu.

Osoby, które mogą pomóc mogą zgłosić się do strażaków-ochotników. Wystarczy wejść na profil facebookowy Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu i wysłać im wiadomość. Dostępny jest tam również numer telefonu, pod którym można skontaktować się z druhami. Nauczanie zdalne to nie tylko problem z brakiem sprzętu komputerowego, ale także problem z dostępem do internetu. Tu niewiele zależy od możliwości finansowych rodzin. Problemem jest brak zasięgu w niektórych miejscowościach. Burmistrz Ogrodzieńca ciągle szuka możliwości rozwiązania tego problemu. - Problem z dostępem do internetu mamy m.in. w miejscowości Żelazko. To jedna z kilku miejscowości bez zasięgu. Problem próbuję rozwiązać od początku kadencji, bo nasi mieszkańcy chcieliby móc spokojnie i bez problemu móc zadzwonić. Nie musieć szukać zasięgu w domu lub w innej części miejscowości. To jednak trudne zadanie. Postawienie masztu telekomunikacyjnego związane jest ze sporą ilością biurokracji. M.in. trzeba zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Na razie jesteśmy na etapie przygotowania studium uwarunkowań. Przygotowałam kilka propozycji lokalizacji, z czego możliwa do wykonania jest tylko jedna. - mówi Anna Pilarczyk-Sprycha. - W najlepszym wypadku maszt powstałby za półtora roku. W obecnej sytuacji związanej z koronawirusem to zbyt późno. Dzieci przecież nie mają jak uczyć się zdalnie. To powinno zostać rozwiązane systemowo. Zgłosiliśmy się do Ministerstwa Cyfryzacji, co mamy zrobić w tej sprawie. Przecież nie wszystkie dzieci mieszkają w dużych miastach i mają dostęp do internetu - dodaje.

Najnowsze informacje dot. koronawirusa