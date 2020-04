Ogrodzieniecki zamek nie będzie czynny w Majówkę

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W Majówkę zawsze tętnił życiem. W tym roku będzie inaczej. Z powodu pandemii koronawirusa obiekt będzie niedostępny dla turystów.

Zamek Ogrodzieniec oraz Góra Birów w Podzamczu to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Co roku odwiedzana jest przez setki tysięcy turystów z całego świata. W Majówkę zawsze tętnił życiem. W tym roku będzie inaczej. Z powodu pandemii koronawirusa obiekt będzie niedostępny dla turystów. Zamknięty jest od połowy marca. Gmina Ogrodzieniec nie będzie atrakcyjnym celem na tegoroczną Majówkę. Rada gminy przyjęła w marcu uchwałę, która wprowadziła zakaz korzystania z otwartych obiektów plenerowych służących do rekreacji i wypoczynku oraz zabytków na terenie Gminy Ogrodzieniec wraz z dojściami i dojazdami do tych obiektów. Obowiązuje ona do odwołania. Oznacza to, że nie będziemy mogli wejść na teren dookoła zamku lub na ogrodzieniecką Krępę. Naruszenie zakazu podlega karze grzywny w wysokości wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Warto dodać, że każdy z nas może wesprzeć Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu. W związku z kryzysową sytuacją Spółka Zamek (zarządca obiektu - przyp. red.) zorganizował akcję Cegiełka dla Zamku Ogrodzienieckiego. Na czym polega? Akcja polega na wsparciu trwających prac remontowych poprzez zakup symbolicznej cegiełki o wartości 100 złotych. Takie działanie pozwoli nam na kontynuowanie rozpoczętych prac zabezpieczających obiekt przed niszczeniem. Wartość cegiełki to tylko 100 złotych, które dla nas jest dużym wsparciem. - Skąd wziął się taki pomysł? Szukaliśmy sposobu, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować prace konserwacyjne oraz utrzymać naszych pracowników. Sytuacja jest trudna dla całej branży turystycznej - mówi Paweł Skóra, prezes zarządzającej obiektem Spółki Zamek. W zamian otrzymamy voucher, który będzie nas uprawniać do nielimitowanego wstępu na Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu w 2020 oraz 2021 roku. Otrzymamy go listem poleconym w ciągu 14 dni od daty zaksięgowania wpłaty cegiełki. Będzie ona miała formę karty przypominającej tą bankomatową. Każda cegiełka obowiązuje na wszystkie wydarzenia organizowane przez „Zamek sp. z o.o.” w godzinach otwarcia zamku, oraz Wieczory z Duchami odbywające się po godzinach funkcjonowania obiektu, a więc Cegiełka uprawnia do zwiedzania oraz korzystania ze wszystkich eventów i imprez organizowanych na terenie Zamku Ogrodzienieckiego oraz Grodu na Górze Birów dla jednej osoby.

- Zainteresowanie turystów jest spore. Uważam, że to dobra oferta. Obejmuje dwa pełne sezony turystyczne. My obecnie jesteśmy w gotowości. Jeśli będzie taka możliwość, to będziemy chcieli uruchomić zamek. W tym roku pewnie będzie trudno zorganizować imprezy masowe, ale mam nadzieję, że turyści będą mogli wykorzystać cegiełkę jesienią. Na przykład na zwiedzanie. A w przyszłym sezonie myślę, że spokojnie odbędą się wszystkie zaplanowane na ten rok imprezy - dodaje Paweł Skóra.

