Ogromne korki w centrum Zawiercia. Powodem remont wiaduktu na DK78

Kierowcy przejeżdżający przez Zawiercie muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Od kilkunastu tygodni trwa remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 78. Z tego powodu na tym odcinku wiaduktu ruch odbywa się tylko jednym pasem. Wprowadzono sygnalizację świetlną, która kieruje ruchem na remontowanym odcinku. Tworzą się ogromne korki. Szczególnie w godzinach szczytu. We wtorek (19.05.) nie działała także sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK78 z ulicami Leśną i Sikorskiego. Nie działała także sygnalizacja świetlna dla pieszych, którzy przechodząc przez drogę musieli zachować szczególną ostrożność.

- Aktualne utrudnienia związane są z wprowadzeniem nowego etapu robót. Polega on na naprawie, a następnie reprofilacji części płyty ustroju nośnego. Na czas wykonania tych czynności konieczne było zawężenie przekroju jezdni do jednego pasa ruchu (w kierunku Siewierza). W tym czasie, ruch drogowy odbywa się wahadłowo. Czas trwania tego etapu zależny jest od stanu skorodowania płyty pomostu. Analizujemy możliwości wprowadzenia udogodnień, tak aby zminimalizować występujące utrudnienia - mówi Marek Prusak, rzecznik prasowy katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Niestety remontu, w szczególności aktualnego etapu prac, nie da się przeprowadzić bez wprowadzenia ograniczeń w ruchu. Zachęcamy kierowców do wcześniejszego planowania podnóży, wykorzystując dostępne narzędzia - w szczególności serwisu dla drogowców na naszej stronie internetowej, gdzie udostępniane są aktualne informacje o wszelkich remontach oraz utrudnieniach - dodaje Marek Prusak.