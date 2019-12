Ogromne utrudnienia w Zawierciu. Kierowcy stoją w gigantycznych korkach

Wybieracie się na świąteczne zakupy do Zawiercia? Lepiej przemyśleć podróż, ponieważ obecnie miasto tonie w gigantycznych korkach. Zablokowane jest rondo w centrum miasta. Kierowcy stoją w korku od zjazdu z niego w kierunku ulic Sikorskiego i 3 Maja. Na rondo ciężko wjechać zarówno od strony ulicy Sikorskiego, jak i ulic Pomorskiej i Dmowskiego. Tradycyjnie blokuje się także rondo przy ZUS w Zawierciu. Zanim do niego dojedziemy, postoimy co najmniej kilka minut w korku na ulicy Piłsudskiego.

Wzmożony ruch jest także na DK78 w Zawierciu. Droga korkuje się w obu kierunkach. Dodatkowo, na kilkadziesiąt minut awarii uległa sygnalizacja świetlna kierująca ruchem. Obecnie jest już sprawna

Spory ruch jest także na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu (DW796) w kierunku Ciągowic. Nic dziwnego, w tym miejscu znajdują się LIDL, Biedronka, Netto oraz sklepy ze świątecznymi dekoracjami.