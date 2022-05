Olbrzymi sukces drużyny z Zawiercia! Aluron CMC Warta z brązowym medalem PlusLigi - zwyciężyli z Skrą Bełchatów. Zobaczcie zdjęcia

Aluron CMC Warta Zawiercie zajmuje 3. miejsce

Zawiercianie bardzo pewnie rozpoczęli spotkanie od przewagi. Skutecznie grał Facundo Conte, a asy Dawida Konarskiego okazały się nieocenione. Bełchatowianie popełniali sporo błędów, ale starali się obronić każdy atak Zawiercian. Kibice jednak często śpiewali Tacy Sami, co w Zawierciu oznacza tylko jedno. Na lewym skrzydle pilnował gospodarzy Milad Ebadipur. Zawiercianie wygrali pierwsza część spotkania, ale początek kolejnej nie szedł po ich myśli. Od początku musieli odrabiać straty. Najlepiej radzili sobie z tym Konarski i Conte. Wiele błędów w zagrywce pojawiało się po dwóch stronach boiska. Do końca tej części nie udało się odrobić straty do drużyny gości i Bełchatów wyrównał wynik spotkania.

Już na początku trzeciej serii kolejne oczka przewagi zapewnili sobie gospodarze. Znakomicie grał Dawid Konarski I to gospodarze dyktowali przebieg trzeciego seta w tym spotkaniu wygrywając go aż z dziewięcioma punktami przewagi. Teraz siatkarze Warty potrzebowali już tylko 25 punktów by zdobyć brązowy medal, stąd emocje w czwartej części spotkania sięgały zenitu. Drużyny walczyły o każdy punkt, ale to Belchatowianie w końcówce seta wypracowali sobie pięciopunktowa przewagę, dzięki której w meczu, tradycyjnie już rozpoczął się tie break.