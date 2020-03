Oni dbają o bezpieczeństwo w powiecie zawierciańskim. Poznaj swojego dzielnicowego

Dzielnicowy to policjant, którego powinien znać każdy z nas. To on dba o bezpieczeństwo w naszym najbliższym otoczeniu. Możemy spotkać go na patrolu w terenie lub podczas zebrań osiedlowych. Gdy potrzebujemy interwencji związanych z zakłócaniem ładu publicznego lub zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców naszego osiedla, powinniśmy się z nim skontaktować. Sprawdźcie, kto może Wam pomóc w Waszej dzielnicy lub miejscowości. W galerii znajdziecie zdjęcia i dane kontaktowe do wszystkich dzielnicowych z powiatu zawierciańskiego.

Dzielnicowy to policjant "pierwszego kontaktu". Pracuje na ściśle określonym terenie, który zazwyczaj obejmuje konkretne osiedla, dzielnice lub miejscowości. Z tego powodu jest najbliżej społeczności lokalnej mieszkającej w danym rejonie. Doskonale zna problemy występujące na jego rejonie operacyjnym. Zna także potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Spotkać można go podczas wykonywania patrolu lub na zebraniach osiedla lub sołectwa. Czym zajmują się dzielnicowi? Wśród ich działań można wymienić m.in. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej

realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego

prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego W związku z faktem, że dzielnicowi są policjantami "pierwszego kontaktu", to wyposażeni są w narzędzia ułatwiające kontakt z nimi. Każdy z nich posiada służbowy telefon. Kontaktować można się także mailowo. Warto jednak pamiętać, że dzielnicowi nie pracują całodobowo. W sytuacjach nagłych lub zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997. Dzielnicowi w Zawierciu i powiecie zawierciańskim Zawiercie podzielone jest na osiem rejonów służbowych. Każdy rejon obejmuje kilka sąsiadujących ze sobą osiedli. Do każdego przypisany jest jeden policjant. Osobno dzielnicowego ma natomiast gmina Włodowice. Ponadto, na terenie powiatu zawierciańskiego działają Komisariat Policji w Ogrodzieńcu (tel. 47 853 57 10), Komisariat Policji w Łazach (tel.47 853 56 10), Komisariat Policji w Szczekocinach (tel. 47 853 55 10) oraz Posterunek Policji w Porębie (47 853 56 30). W każdym z nich także znajdują się dzielnicowi.